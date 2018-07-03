15:37 03.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Журналист Бабченко предложил обменять себя на Олега Сенцова

Российский журналист Аркадий Бабченко предложил России обменять себя на украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Журналист Бабченко предложил обменять себя на Олега Сенцова

Об этом Аркадий Бабченко написал в Facebook.

"Вы не знаете, как меня достать, и не знаете, как освободиться от Сенцова. Ну, давайте так – я готов обменять себя на Сенцова. Вы выпускаете, Олега, еще тех шестьдесят человек, за свободу которых он голодает, выпускаете всех крымских татар, выпускаете всех российских политзаключенных, а я к вам еду под белые рученьки, и можете удовлетворять свою ненависть хоть отбавляй – бить, пытать, засовывать горящие тряпки в противогаз, связывать ласточкой, набрасывать провода на зубы", – заявил Аркадий Бабченко.

Он также добавил, что Олег Сенцов готов умереть за свободу других, а он готов сесть за его жизнь.

Напомним, как ранее сообщал УРА-Информ, российский журналист Аркадий Бабченко принял предложение представителя администрации президента получить украинское гражданство.


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