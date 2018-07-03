Журналист Бабченко предложил обменять себя на Олега Сенцова

Об этом Аркадий Бабченко написал в Facebook.

"Вы не знаете, как меня достать, и не знаете, как освободиться от Сенцова. Ну, давайте так – я готов обменять себя на Сенцова. Вы выпускаете, Олега, еще тех шестьдесят человек, за свободу которых он голодает, выпускаете всех крымских татар, выпускаете всех российских политзаключенных, а я к вам еду под белые рученьки, и можете удовлетворять свою ненависть хоть отбавляй – бить, пытать, засовывать горящие тряпки в противогаз, связывать ласточкой, набрасывать провода на зубы", – заявил Аркадий Бабченко.

Он также добавил, что Олег Сенцов готов умереть за свободу других, а он готов сесть за его жизнь.

Напомним, как ранее сообщал УРА-Информ, российский журналист Аркадий Бабченко принял предложение представителя администрации президента получить украинское гражданство.