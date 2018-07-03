ВСУ теперь контролирует дороги возле Золотого-4

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

По информации штаба, также были обустроены новые позиции у населенного пункта.

Военнослужащие отдельной механизированной бригады из состава Объединенных сил на направлении Попасная - Первомайское, развивая оборонительные позиции, которые были обустроены военнослужащими бригад, которые выполняли задания раньше.

Во взаимодействии с ротой глубинной разведки из состава резерва Объединенных сил усовершенствовали и развили занимаемое тактическое положение, образовав новые опорные пункты и другие элементы боевого порядка, которые в дальнейшем составят полноценную полосу обеспечения.

Известно, что для населения Золотого-4 направляется гуманитарная и социальная помощь, начато решение индивидуальных запросов его жителей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правоохранители задержали "прокурора" так называемой "ДНР" на выезде из Мариуполя. Об этом в Twitter сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел. Им оказался мужчина 1986 года рождения, уроженец города Мариуполь. Сейчас он проживает в Севастополе, а работал в "прокуратуре" так называемой "ДНР".