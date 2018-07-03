20:57 03.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100198068:nastya

Украина вступит в ЕС до 2025, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна к 2025 году планирует вступить в Европейский Союз.

Украина вступит в ЕС до 2025, - Порошенко

Об этом глава государства рассказал на брифинге с лидером Сербии Александром Вучичем.

В частности, Порошенко заявил, что Украина искренне желает, чтобы Сербия вступила в Евросоюз в 2025 году после преодоления всех препятствий.

Также президент добавил, что именно это является мечтой у украинского народа.

Месяцем ранее Порошенко заявлял, что Украина может вступить в ЕС через несколько лет. При этом он выразил уверенность, что страну примут в союз. Порошенко подчеркнул, что за последние три года Украина достигла большого прогресса, особенно в борьбе с коррупцией, и будет продолжать двигаться по пути реформ.

Украинский лидер также распорядился внести поправки в Конституцию Украины, которые закрепят стремление страны войти в НАТО и ЕС.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава украинского государства Петр Порошенко начал официальный визит в Сербию. Известно, что Порошенко посетит Сербию по приглашению президента страны Александра Вучича.


Поделиться
Читайте также:
 
Завтра в Украине начнет теплеть Африку посреди лета засыпало снегом – ФОТО Украинца Гриба будут судить за содействие в подготовке взрыва в Сочи Иран обвиняет Израиль в краже облаков и снега
Фоторепортаж
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив