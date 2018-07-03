Украина вступит в ЕС до 2025, - Порошенко

Об этом глава государства рассказал на брифинге с лидером Сербии Александром Вучичем.

В частности, Порошенко заявил, что Украина искренне желает, чтобы Сербия вступила в Евросоюз в 2025 году после преодоления всех препятствий.

Также президент добавил, что именно это является мечтой у украинского народа.

Месяцем ранее Порошенко заявлял, что Украина может вступить в ЕС через несколько лет. При этом он выразил уверенность, что страну примут в союз. Порошенко подчеркнул, что за последние три года Украина достигла большого прогресса, особенно в борьбе с коррупцией, и будет продолжать двигаться по пути реформ.

Украинский лидер также распорядился внести поправки в Конституцию Украины, которые закрепят стремление страны войти в НАТО и ЕС.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава украинского государства Петр Порошенко начал официальный визит в Сербию. Известно, что Порошенко посетит Сербию по приглашению президента страны Александра Вучича.