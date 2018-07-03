Украина и Сербия договорились о расширении соглашения о безвизе

Отныне украинцы смогут находиться в Сербии без виз 90 дней. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице Facebook.
По словам главы государства, Украина расширила соглашение о безвизовом режиме с Сербией. Так, теперь украинцы смогут находиться в этой стране без виз 90 дней.
Известно, что лидеры двух государств подписали соответствующее соглашение сегодня в Белграде.
Добавим, сейчас Порошенко находится с официальным визитом в Сербии.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинского президента в Сербию пригласил лидер страны Александра Вучич.