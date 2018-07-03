13:31 03.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина и Сербия договорились о расширении соглашения о безвизе

Отныне украинцы смогут находиться в Сербии без виз 90 дней. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице Facebook.

Украина и Сербия договорились о расширении соглашения о безвизе

По словам главы государства, Украина расширила соглашение о безвизовом режиме с Сербией. Так, теперь украинцы смогут находиться в этой стране без виз 90 дней.

Известно, что лидеры двух государств подписали соответствующее соглашение сегодня в Белграде.

Добавим, сейчас Порошенко находится с официальным визитом в Сербии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинского президента в Сербию пригласил лидер страны Александра Вучич.


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