Украина и Сербия договорились о расширении соглашения о безвизе

По словам главы государства, Украина расширила соглашение о безвизовом режиме с Сербией. Так, теперь украинцы смогут находиться в этой стране без виз 90 дней.

Известно, что лидеры двух государств подписали соответствующее соглашение сегодня в Белграде.

Добавим, сейчас Порошенко находится с официальным визитом в Сербии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинского президента в Сербию пригласил лидер страны Александра Вучич.