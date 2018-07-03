08:18 03.07.2018 | Политика | Новости
100198028:nastya

Трамп хочет пообщаться с Путиным один на один

Американский президент Дональд Трамп планирует 16 июля в Хельсинки провести сначала встречу с российским коллегой Владимиром Путиным "один на один", а потом уже продолжить переговоры с присутствием помощников.

Трамп хочет пообщаться с Путиным один на один

Об этом сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что Трамп оценил межличностные отношения с Путиным, однако он хочет больше времени для развития отношений как лидеров двух стран.

Ожидается, что американский лидер начнет официальную подготовку к встрече с президентом РФ в ближайшие дни.

Скорее всего, это будут короткие встречи с советником Белого дома по национальной безопасности Джоном Болтоном и госсекретарем Майком Помпео, а также с другими представителями национальной безопасности.

Добавим, встреча Трампа и президента России Путина пройдет 16 июля в столице Финляндии Хельсинки.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о его предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным. Трамп заявил, что встретится с российским коллегой "примерно тогда, когда поедет в Европу". На вопрос журналистов - где состоится встреча - Трамп сказал, что это будет известно в четверг.


Поделиться
Читайте также:
 
В столице задержали группу квартирных воров - ФОТО УЕФА разрешила продавать алкоголь во время футбольных матчей Украинцы продолжают игнорировать правила поведения с огнем в летний период В Японии запуск частного космолета завершился неудачей - ВИДЕО
Фоторепортаж
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив