Трамп хочет пообщаться с Путиным один на один

Об этом сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что Трамп оценил межличностные отношения с Путиным, однако он хочет больше времени для развития отношений как лидеров двух стран.

Ожидается, что американский лидер начнет официальную подготовку к встрече с президентом РФ в ближайшие дни.

Скорее всего, это будут короткие встречи с советником Белого дома по национальной безопасности Джоном Болтоном и госсекретарем Майком Помпео, а также с другими представителями национальной безопасности.

Добавим, встреча Трампа и президента России Путина пройдет 16 июля в столице Финляндии Хельсинки.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о его предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным. Трамп заявил, что встретится с российским коллегой "примерно тогда, когда поедет в Европу". На вопрос журналистов - где состоится встреча - Трамп сказал, что это будет известно в четверг.