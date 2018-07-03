Трамп хочет пообщаться с Путиным один на один

Американский президент Дональд Трамп планирует 16 июля в Хельсинки провести сначала встречу с российским коллегой Владимиром Путиным "один на один", а потом уже продолжить переговоры с присутствием помощников.
Об этом сообщает телеканал CNN.
Отмечается, что Трамп оценил межличностные отношения с Путиным, однако он хочет больше времени для развития отношений как лидеров двух стран.
Ожидается, что американский лидер начнет официальную подготовку к встрече с президентом РФ в ближайшие дни.
Скорее всего, это будут короткие встречи с советником Белого дома по национальной безопасности Джоном Болтоном и госсекретарем Майком Помпео, а также с другими представителями национальной безопасности.
Добавим, встреча Трампа и президента России Путина пройдет 16 июля в столице Финляндии Хельсинки.
Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о его предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным. Трамп заявил, что встретится с российским коллегой "примерно тогда, когда поедет в Европу". На вопрос журналистов - где состоится встреча - Трамп сказал, что это будет известно в четверг.