США не отменят санкции против России до возвращения Крыма

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Гаккаби Сандерс во время брифинга 2 июля, информирует Голос Америки.

"Мы не признаем российскую попытку аннексии Крыма. Мы согласились, что наши мысли с Россией в этом вопросе расходятся. И наши крымские санкции в отношении России будут оставаться до тех пор, пока Россия не вернет полуостров Украины", - сказала она.

Это заявление прозвучало в ответ на вопрос одного из присутствующих журналистов, который, ссылаясь на заявление советника по нацбезопасности Джона Болтона в воскресенье, поинтересовался, оставляет США двери открытыми к признанию аннексии Крыма Россией в будущем.

Напомним, президент США Дональд Трамп не дал четкого ответа на вопрос журналистов, могут ли США признать аннексированный Крым российским. Он ответил: "Мы посмотрим". Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон в программе канала CBS заявил, что слова Дональда Трампа о возможном признании аннексии Крыма Россией не являются позицией Соединенных Штатов.

Как ранее писал УРА-Информ, председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий, во время своего визита в Вашингтон, выступил на конференции в Сенате США. Во время своего выступления он призвал Штаты усилить санкции против компаний, которые строят российский газопровод "Северный поток-2".