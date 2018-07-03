11:15 03.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Рада утвердила ответственность за неуплату алиментов

Народные депутаты Верховной рады поддержали во втором чтении законопроект №8296 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание".

Рада утвердила ответственность за неуплату алиментов

Об этом сообщается на сайте правительства.

Так, за принятие проекта во втором чтении проголосовали 230 нардепов.

В частности, предусматривается усилить ответственность за неуплату алиментов и увеличить срок обращения и период, за который могут быть взысканы алименты.

Согласно проекту закона, главной целью законопроекта является защита больных детей проектом предлагается уменьшение совокупного размера задолженности за неуплату алиментов до трех месяцев для назначения общественно полезных работ.

В случае совершения повторного в течение года административного правонарушения, связанного с неуплатой алиментов, предусматривается применение админвзыскания в виде общественно полезных работ на срок от 240 до 360 часов.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", с начала военных действий на оккупированном российской властью части Донбасса, погибло более 240 детей. Как утверждает министр, вдоль линии разграничения на Донбассе живет около 200 тысяч детей, 15 тысяч - в 5 км от линии разграничения.


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