09:57 03.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко с официальным визитом в Сербию - ФОТО

Глава украинского государства Петр Порошенко сегодня, третьего июля 2018 года, начал официальный визит в Сербию.

Порошенко с официальным визитом в Сербию - ФОТО

Об этом президент Украины сообщил в Twitter.

Известно, что Порошенко посетит Сербию по приглашению президента страны Александра Вучича.

Согласно программе визита, Порошенко проведет ряд встреч с руководителями страны. В частности, предусмотрены встречи с Вучичем, премьер-министром Анной Брнабич, председателем Народной Скупщины Майей Гойкович. Также Порошенко и Вучич откроют украинско-сербский бизнес-форум.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко намерен с рабочим визитом отправится в Республику Сербия по приглашению президента этой страны Александра Вучича. Программой визита предусмотрены переговоры украинского главы с президентом Сербии Вучичем, премьер-министром Аной Брнабич, председателем Народной Скупщины Майей Гойкович и Сербским Патриархом Иринеем.


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