Порошенко с официальным визитом в Сербию - ФОТО

Об этом президент Украины сообщил в Twitter.

Известно, что Порошенко посетит Сербию по приглашению президента страны Александра Вучича.

Согласно программе визита, Порошенко проведет ряд встреч с руководителями страны. В частности, предусмотрены встречи с Вучичем, премьер-министром Анной Брнабич, председателем Народной Скупщины Майей Гойкович. Также Порошенко и Вучич откроют украинско-сербский бизнес-форум.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко намерен с рабочим визитом отправится в Республику Сербия по приглашению президента этой страны Александра Вучича. Программой визита предусмотрены переговоры украинского главы с президентом Сербии Вучичем, премьер-министром Аной Брнабич, председателем Народной Скупщины Майей Гойкович и Сербским Патриархом Иринеем.