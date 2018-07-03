18:51 03.07.2018 | Политика | Новости
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Порошенко призвал парламент Сербии признать Голодомор в Украине геноцидом

Президент Петр Порошенко призвал парламент Сербии признать Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Порошенко призвал парламент Сербии признать Голодомор в Украине геноцидом

Об этом проинформировали в пресс-службе Главы государства.

Так, Порошенко в рамках официального визита в Белград провел встречу с главой Народной скупщины Республики Сербия Майей Гойкович.

"Президент Украины и глава Народной скупщины Сербии (парламента страны, - ред.) обсудили межпарламентское сотрудничество, в частности в рамках парламентских ассамблей. Стороны согласились с важностью неукоснительного соблюдения принципов суверенитета и территориальной целостности обеих стран и предотвращения случаев нарушений этого принципа. В связи с этим Президент Украины отметил, что визит отдельных сербских депутатов в оккупированный Россией Крым неприемлем", - говорится в сообщении.

Собеседники также отметили важность оживления межпарламентского диалога.

"Петр Порошенко призвал сербский парламент признать Голодомор геноцидом украинского народа", - подчеркивается в сообщении.

Глава государства пригласил спикера парламента Сербии посетить Украину с визитом.

Как писал ранее УРА-Информ, Президент Украины Петр Порошенко в среду третьего июля посетил с рабочим визитом Республику Сербия по приглашению президента этой страны Александра Вучича.


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