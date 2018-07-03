Порошенко анонсировал подписание закона о валюте

По словам президента, завтра будет подписан закон о валюте, который был подан парламентом и это будет наибольшая либерализация с 1993 года, которая вообще когда-либо была в Украине.

Ранее парламент поддержал во втором чтении законопроект №8152 "О валюте" об установлении режима валютного регулирования, который предусматривает свободное проведение валютных операций их субъектами.

В частности, предусматривается отменить действующий декрет Кабинета министров "О системе валютного регулирования и валютного контроля" и закон "О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте" и внести изменения в некоторые другие законодательные акты Украины. Закон вводит новый режим валютного регулирования.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал законопроект о национальной безопасности Украины. Сейчас документ направлен на подпись глеве украинского государства Петру Порошенко. "Подписал Закон Украины "О национальной безопасности". Передал закон на подпись президенту.