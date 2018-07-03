Мининфраструктуры намерено ввести ограничения для пассажирских самолетов

Как заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян во время брифинга, второй год подряд наблюдается резкий рост авиаперевозок. Поэтому, в ведомстве хотят обеспечить надежную безопасность и комфорт пассажиров.

Так, с этой целью в ближайшие две недели Государственная авиационная служба проведет комплексную техническую ревизию самолетов, используемых, в первую очередь, для регулярных перевозок.

Кроме того, со следующего года планируется ограничить в Украине возраст использования пассажирских самолетов до 20 лет. То есть, все, что старше 20 лет, летать в Украине не будет.

Он добавил, что до конца текущей недели на сайте Мининфраструктуры и Госавиаслужбы будет размещен рейтинг авиакомпаний, который будет обновляться ежемесячно.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал, что хочет провести собрание по ситуации с авиаперелетами украинских туроператоров. Пройдут сборы всех коллег из других министерств, туроператоров, турагентов и авиакомпании.