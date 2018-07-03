15:31 03.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Мининфраструктуры намерено ввести ограничения для пассажирских самолетов

Министерство инфраструктуры Украины с целью обеспечения безопасности авиаперевозок приняло решение с 2019 года ввести запрет на использование пассажирских самолетов в возрасте более 20 лет, а также ввести ежемесячно обновляемый рейтинг авиакомпаний.

Мининфраструктуры намерено ввести ограничения для пассажирских самолетов

Как заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян во время брифинга, второй год подряд наблюдается резкий рост авиаперевозок. Поэтому, в ведомстве хотят обеспечить надежную безопасность и комфорт пассажиров.

Так, с этой целью в ближайшие две недели Государственная авиационная служба проведет комплексную техническую ревизию самолетов, используемых, в первую очередь, для регулярных перевозок.

Кроме того, со следующего года планируется ограничить в Украине возраст использования пассажирских самолетов до 20 лет. То есть, все, что старше 20 лет, летать в Украине не будет.

Он добавил, что до конца текущей недели на сайте Мининфраструктуры и Госавиаслужбы будет размещен рейтинг авиакомпаний, который будет обновляться ежемесячно.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал, что хочет провести собрание по ситуации с авиаперелетами украинских туроператоров. Пройдут сборы всех коллег из других министерств, туроператоров, турагентов и авиакомпании.


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