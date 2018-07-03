Канцлер Австрии призвал к укреплению диалога с Россией

Отмечается, что Курц представлял в Европарламенте программу председательства Австрии в Совете ЕС.

По его словам, Вена за время своего председательства стремится играть роль "строителя мостов".

В свою очередь, говоря об отношениях с Россией, Курц отметил, что Австрия хочет "внести свой вклад в укрепление каналов для диалога с Россией".

"Мир на континенте может существовать только с Россией, а не против нее", - отметил он.

Кроме того, он добавил, что в условиях верховенства права, демократии и свободы в ЕС не должно быть никаких компромиссов.

Как сообщал УРА-Информ, Австрия первого июля начала председательствовать в Совете Европейского Союза.