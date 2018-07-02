16:37 02.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Верховная Рада обзаведется своей разведкой

После принятия законопроекта "О национальной безопасности и обороне Украины" в рамках реформы Парламента планируется создать отдельный комитет Верховной рады по вопросам разведки.

Верховная Рада обзаведется своей разведкой

Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий.

Накануне предполагалось, что в полномочия комитета будет входить контроль деятельности органов спецназначения с правоохранительными функциями, правоохранительными органами и разведывательными.

Как ранее отмечал глава рабочей группы по подготовке документа ко второму чтению Иван Винник, с принятием этого закона СБУ станет специальным органом с правоохранительными функциями.

Согласно словам депутата, это позволит прекратить расследование СБУ уголовных дел по экономическим статьям, а его функциями будет обеспечение национальной безопасности и контртеррористическая деятельность.

Как сообщал ранее УРА-Информ, на этой сессии нардепы Украины могут принять изменения в законопроект о Высшем антикоррупционном суде.


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