14:22 02.07.2018 | Политика | Новости
100197983:test

Венгрия обещает ставить палки в колеса саммита Украина-Грузия-НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите НАТО в Брюсселе на следующей неделе будет блокировать любое решение по итогам встречи с Украиной и Грузией.

Венгрия обещает ставить палки в колеса саммита Украина-Грузия-НАТО

Об этом говорится в статье "Нож в спину" от Орбана: Венгрия возобновила наступление на Украину в НАТО и в ЕС", передает Европейская правда.

Внешнеполитическое ведомство Венгрии направило письмо Генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу, в котором говорится о том, что Орбан намерен голосовать против любого документа, который предложат членам к принятию по итогам встречи с украинским и грузинским лидерами.

Это письмо было отправлено через три дня после украинско-венгерской встречи на министерском уровне, которая состоялась в Берегово. После переговоров стало известно, что Венгрия отказалась от вето на участие Украины в саммите НАТО.

Кроме того, в Будапеште отказались от ультимативного требования о возврате к старой языковой системе в образовании. Там наконец согласились с выводами Венецианской комиссии что ст. 7 закона "Об образовании" можно выполнить таким образом, чтобы это не вредило национальным меньшинствам.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто тогда публично предположил, что до завершения саммита прогресс будет еще более выразительным, и Венгрия перестанет блокировать также решение Альянса относительно статуса Украины. Однако через несколько дней в письме венгерский МИД заявил, что встреча с Украиной не принесла успеха. В Будапеште воздержались от комментариев о причинах такой резкой смены своей позиции.

Как ранее сообщал УРА-Информ, правительство Венгрии разблокировало участие Украины в июльском саммите НАТО в Брюсселе. Известно, что в ходе саммита будут обсуждается вопросы безопасности в Черноморском регионе.


Поделиться
Читайте также:
 
Эксклюзив: Планы Мининфраструктуры нереалистичны – И.Чаленко В Британии прошли репетиции похорон Елизаветы II В Харьковской области в результате аварии пострадали четыре человека - ФОТО Денисова планирует встретится с комиссаром по правам человека в Совете Европы
Фоторепортаж
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив