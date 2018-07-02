Венгрия обещает ставить палки в колеса саммита Украина-Грузия-НАТО

Об этом говорится в статье "Нож в спину" от Орбана: Венгрия возобновила наступление на Украину в НАТО и в ЕС", передает Европейская правда.

Внешнеполитическое ведомство Венгрии направило письмо Генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу, в котором говорится о том, что Орбан намерен голосовать против любого документа, который предложат членам к принятию по итогам встречи с украинским и грузинским лидерами.

Это письмо было отправлено через три дня после украинско-венгерской встречи на министерском уровне, которая состоялась в Берегово. После переговоров стало известно, что Венгрия отказалась от вето на участие Украины в саммите НАТО.

Кроме того, в Будапеште отказались от ультимативного требования о возврате к старой языковой системе в образовании. Там наконец согласились с выводами Венецианской комиссии что ст. 7 закона "Об образовании" можно выполнить таким образом, чтобы это не вредило национальным меньшинствам.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто тогда публично предположил, что до завершения саммита прогресс будет еще более выразительным, и Венгрия перестанет блокировать также решение Альянса относительно статуса Украины. Однако через несколько дней в письме венгерский МИД заявил, что встреча с Украиной не принесла успеха. В Будапеште воздержались от комментариев о причинах такой резкой смены своей позиции.

Как ранее сообщал УРА-Информ, правительство Венгрии разблокировало участие Украины в июльском саммите НАТО в Брюсселе. Известно, что в ходе саммита будут обсуждается вопросы безопасности в Черноморском регионе.