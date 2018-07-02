Украинский омбудсмен выдвинула Кремлю ультиматум

Россиян не пустят к их пленникам, пока она не встретится с украинскими политзаключенными.

В минувшие выходные Денисова была вынуждена вернуться из России в Украину, так как не смогла за две недели переговоров получить доступ ни к одному из 70-ти политзаключенных, в частности, Олегу Сенцову и Роману Сущенко.

Информацию о состоянии здоровья 4-х узников, объявивших голодовку, Денисовой тоже отказались предоставлять. По мнению уполномоченной ВР по правам человека, это прямой результат саботажа Кремлем данных Путиным обязательств.

"Ключевая цель моей поездки состояла в том, чтобы убедить всех наших политзаключенных, что мы за них боремся. И я думаю, что она была достигнута. Я уверена, что наши заключенные на территории России все слышат. Мы боремся за них и победим", - заявила Денисова.

Как ранее писал УРА-Информ, уполномоченная по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова побывала в городе Лабытнанги, где в колонии незаконно удерживают украинского режиссера Олега Сенцова. Однако встретиться с политзаключенным Денисовой не дали.