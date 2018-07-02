12:59 02.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украинский омбудсмен вернулась из России

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова вернулась из России в Киев после того, как ее не пустили к одному из украинских политзаключенных.

Украинский омбудсмен вернулась из России

Об этом сообщает издание "Интерфакс-Украина".

Как утверждает Денисова, в скором времени она выступит на брифинге, где подытожит все результаты ее поездки в Россию.

Отметим, что украинский омбудсмен перебывала в РФ с 14 июня - о визитах омбудсменов в России и Украине ранее договорились президенты Петр Порошенко и Владимир Путин. Денисову в России не допустили к одному из украинских политзаключенных.

Известно, уполномоченные по правам человека Украины и России договорились посетить по 34 заключенных на территориях обеих стран.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что после обращения российских культурных деятелей позиция Кремля по украинскому политзаключенного, режиссера Олега Сенцова не изменилась.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Российская Федерация умело скрывает истинное состояние здоровья удерживаемых украинцев. По ее словам, Россия вновь нарушает международные конвенции по правам человека и собственное законодательство, блокируя доступ омбудсмена и консулов к политзаключенным.


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