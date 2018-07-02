15:57 02.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украинские военные взяли под контроль еще один поселок в Луганской области

Сегодня, второго июля, украинские военнослужащие взяли под контроль поселок Золотое-4 в Луганской области.

Украинские военные взяли под контроль еще один поселок в Луганской области

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил офицер Вооруженных сил Анатолий Штефан.

Отмечается, что в конце июня ротой глубинной разведки одного из подразделений из состава резерва Объединенных сил была проведена успешная операция по освобождению и взятию под контроль одного важного населенного пункта Золотое-4. К счастью, потерь среди украинских военнослужащих и мирного населения нет.

Военный подчеркивает, что операция была проведена без нарушения "минских договоренностей".

Информацию о взятии поселка Золотое-4 на своих страницах в Facebook подтвердили депутат Верховной Рады Дмитрий  Тымчук и военный волонтер Роман Доник.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ"незаконные вооруженные формирования 26 раз нарушили режим прекращения огня на востоке Украины. На Донецком направлении противник вел заградительный огонь в районе населенных пунктов Марьинки, Красногоровки, Авдеевки, Верхнеторецкого, Песков, Опытного и Новомихайловка.


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