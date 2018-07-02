01:00 02.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100197922:nastya

Украина подняла вопрос о репарациях за Вторую мировую

Депутаты стран из Центральной и Восточной Европы, требуют от комиссара по правам человека Совета Европы исследовать неравное отношение к жертвам нацистской Германии в вопросе компенсации за потери, возникшие вследствие Второй мировой войны.

Украина подняла вопрос о репарациях за Вторую мировую

Инициатором обращения стал депутат польской партии "Право и справедливость" Аркадиуш Мулярчик. Документ касается отсутствия правового пути требовать компенсацию за убытки, понесенные в результате Второй мировой войны. Наряду с Польшей заявление подписали депутаты из Украины, Литвы, Словакии, Чехии, Армении и Великобритании.

Речь идет о жертвах военных операций, а также о принудительных работниках, депортированных или заключенных в лагерях. В частности, из Украины за годы оккупации немцы вывезли 2,4 млн. человек.

Заявители подчеркивают, что после Второй мировой войны немцы заключили массу двусторонних соглашений со странами Западной Европы о военных репарациях и полностью проигнорировали жертвы из Центральной и Восточной Европы.

Ранее министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак оценил материальный ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны, в триллион долларов. А министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что сумма причиненного ущерба "может быть и еще больше".

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", это первый случай за десятки тысячелетий, когда мэром Нидерландов Амстердама стала женщина – 52-летняя Фемке Халсема.


Поделиться
 
С июля в Украине вырос прожиточный минимум и пенсии В Австрии профсоюзы организовали массовые акции протестов - ФОТО Полиция задержала двух подозреваемых в похищении человека В Мексика стартовали президентские выборы
Фоторепортаж
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив