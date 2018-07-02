Рада внесет правки в закон ВАКС на этой сессии, - Парубий

Об этом спикер сообщил на брифинге в понедельник в Киеве.

"У нас есть более легкий путь, чем регистрировать новый законопроект, ведь законопроект № 7441 рассмотрен в первом чтении. Это "Изменения в закон о судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона о создании Высшего антикоррупционного суда", - сказал Парубий.

Также председатель ВР добавил, что при внесении отдельного законопроекта с соответствующей поправкой займет больше времени.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Соединенные Штаты Америки просят Украине пересмотреть некоторые пункты в новом законе "Об Антикоррупционном суде".

По словам и. о. заместителя помощника госсекретаря США Джоргана Эндрюса, в некоторые пункты, в частности "о профильных компетенциях суда", нужно внести дополнительные изменения, а именно дать возможность осуществлять апелляции по существующим делам о коррупции.