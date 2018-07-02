12:38 02.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко с рабочим визитом отправится в Сербию

Президент Украины Петр Порошенко в среду третьего июля, намерен с рабочим визитом отправится в Республику Сербия по приглашению президента этой страны Александра Вучича.

Порошенко с рабочим визитом отправится в Сербию

Как сообщает в понедельник пресс-служба президента Украины, программой визита предусмотрены переговоры украинского главы с президентом Сербии Вучичем, премьер-министром Аной Брнабич, председателем Народной Скупщины Майей Гойкович и Сербским Патриархом Иринеем.

Кроме того, запланировано участие глав двух государств в открытии украинско-сербского бизнес форума.

Также, в рамках визита планируется подписание ряда двусторонних документов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", с июля на Черном море пройдут украинско-американские морские учения "Си Бриз - 2018".  Так, в ходе маневров военно-морских сил будут принимать участие более трех десятков американских кораблей, катеров, авиационная техника и примерно полторы тысячи военнослужащих. В этом году наставники подготовили для участников учений особенный вид тренировок. 


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