Оккупанты в Крыму хотят дать Балуху четыре года колонии

Всего с учетом наказания по первому уголовному делу, тогда российские власти предъявили ему обвинение в хранении боеприпасов, сторона обвинения просит приговорить Балуха к шести годам лишения свободы и штрафу на сумму 4 тысячи гривен.

Подконтрольные Кремлю власти обвиняют Балуха в избиении начальника Раздольненского ИВС Валерия Ткаченко. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.

Напомним, что украинец Владимир Балух объявил бессрочную голодовку 19 марта. После 96-ти дней обычной голодовки он принял решение перейти на сухую голодовку.

Как сообщал УРА-Информ, украинский политзаключенный Владимир Балух написал письмо президенту Украины Петру Порошенко. В письме, в частности, сказано: "Уважаемый господин президент Украины! Мне выпала честь быть одним из тех, за освобождение кого из московитского плена, борется вся Украина.