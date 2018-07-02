Оккупанты в Крыму хотят дать Балуху четыре года колонии

В оккупированном россиянами Крыму прокурор запросил для украинского активиста Владимира Балуха четыре года колонии общего режима. Это касается дела о дезорганизации работы Раздольненского изолятора временного содержания.
Всего с учетом наказания по первому уголовному делу, тогда российские власти предъявили ему обвинение в хранении боеприпасов, сторона обвинения просит приговорить Балуха к шести годам лишения свободы и штрафу на сумму 4 тысячи гривен.
Подконтрольные Кремлю власти обвиняют Балуха в избиении начальника Раздольненского ИВС Валерия Ткаченко. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.
Напомним, что украинец Владимир Балух объявил бессрочную голодовку 19 марта. После 96-ти дней обычной голодовки он принял решение перейти на сухую голодовку.
Как сообщал УРА-Информ, украинский политзаключенный Владимир Балух написал письмо президенту Украины Петру Порошенко. В письме, в частности, сказано: "Уважаемый господин президент Украины! Мне выпала честь быть одним из тех, за освобождение кого из московитского плена, борется вся Украина.