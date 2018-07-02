09:15 02.07.2018 | Политика | Новости
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На выборах президента Мексики победил кандидат от коалиции левых сил

На президентских выборах в Мексике победу одержал лидер альянса левых сил "Вместе сотворим историю" Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

На выборах президента Мексики победил кандидат от коалиции левых сил

Как сообщают СМИ мексиканской столицы, последним победу Л.Обрадора признал кандидат от коалиции "Гражданский фронт за Мексику" Рикардо Анайя, который был ближайшим преследователем победителя.

Так, Анайя заявил своим сторонникам, что признает победу Л.Обрадора, уже побеседовал с ним, и пожелал успехов в работе на благо страны.

Ранее о своем поражении на выборах объявили Хосе Антонио Мид и Хайме Родригес Кальдерон.

Ожидается, что первые официальные данные будут оглашены в 23:00 местного времени, в то время как окончательные могут появиться в течение трех последующих дней.

Всеобщие выборы прошли в Мексике в воскресенье. На них избирались президент страны, депутаты парламента, губернаторы ряда мексиканках штатов и мэры ряда городов.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", мексиканцы пришли на выборы, чтобы избрать президента страны, а также 500 депутатов нижней палаты Конгресса и 128 сенаторов. Главным претендентом на президентский пост считают социалиста и экс-мэра Мехико Мануэля Лопесу Обрадору.


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