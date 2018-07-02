Денисова планирует встретится с комиссаром по правам человека в Совете Европы

Украинская делегация анонсировала встречу с комиссаром по правам человека в Совете Европы. Об этом в ходе согласительного совета Верховной Рады заявила Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова.
По словам украинского омбудсмена, в ходе встречи с послами ЕС она сможет детально рассказать о состоянии и условиях перебивания украинских граждан в РФ и Крыму.
Ожидается, что Денисова вместе с Уполномоченным президента в Минской группе Ириной Геращенко встретится с комиссаром по правам человека в Совете Европы, где возможна встреча с Олегом Сенцовым, Балухом и Клих.
В свою очередь, украинская омбудсмен подчеркнула, что российский омбудсмен Татьяна Москалькова сможет посетить граждан Российской Федерации в Украине только на основе зеркальности.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова вернулась из России в Киев после того, как ее не пустили к одному из украинских политзаключенных. Как утверждает Денисова, в скором времени она выступит на брифинге, где подытожит все результаты ее поездки в Россию.