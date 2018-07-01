11:12 01.07.2018 | Политика | Новости
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Трамп считает свое решение о запрете въезда в страну мигрантам "гениальным"

Президент США Дональд Трамп в очередной раз негативно высказался о пробелах в американском законодательства в сфере урегулирования ситуации с мигрантами. Об этом он традиционно написал на своей Twitter-странице.

Трамп считает свое решение о запрете въезда в страну мигрантам

По его словам, США не будут терпеть постоянных эксцессов и нарушений своих границе со стороны Мексики. Представители демократов, выступая за открытые границы, демонстрируют слабость по отношению к криминалу, в то время как республиканцы делают все возможное, чтобы американские граждане были спокойны за свою безопасность. 

"Когда люди приезжают в наше страну незаконно, мы должны немедленно высылать их обратно, а не тратить годы на законодательные маневры. Наши законы самые глупые в мире", - пишет американский лидер.

Напомним, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп 20 июня подписал исполнительный указ о прекращении практики разлучения семей мигрантов. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Верховный суд Соединенных Штатов Америки принял решение, которым окончательно признается действительность указа администрации президента Дональда Трампа о запрете на въезд беженцев преимущественно из мусульманских стран в Штаты.


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