США просят саудитов предоставить возможности для увеличения добычи нефти

В ходе телефонного разговора стороны договорились сохранять стабильность на нефтяном рынке. США из-за кризиса и перебоев в Иране и Венесуэле вынуждены обратиться в руководству Саудовской Аравии, чтобы увеличить добычу нефти, возможно, до 2 млн баррелей, чтобы компенсировать потери на рынках Южной Америки.

Сальманом Аль Сауд подтвердил свою готовности предоставить Вашингтону возможности для наращивания добычи нефти. Сейчас президентская администрация стремиться урегулировать конфликт между рядом арабских стран и Катаром, чтобы вновь восстановить сотрудничество арабских государств и обезопасить процесс нефтедобычи в Персидском заливе.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент США Дональд Трамп и наследный принц эмирата Абу-Даби Мухаммад ибн Зайд аль-Нахайян обсудили позиции своих государств в отношении Ирана.