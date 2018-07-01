17:44 01.07.2018 | Политика | Новости
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Австрия приняла главенствование в Совете ЕС

С сегодняшнего дня Австрия начала председательствовать в Совете Европейского Союза. Об этом передает пресс-служба ведомства. 

Австрия приняла главенствование в Совете ЕС

 

Передачи вымпела проходила в торжественной церемонии, в которой приняли участие канцлер Австрии Себастьян Курц, премьер-министр Болгарии Бойко Борисов и президент ЕС Дональд Туск.

Украинский президент поприветствовал австрийское верховенство в европейском органе: "Поздравляю начало Австрийского председательства в Совете ЕС. В Украине ценят высокий уровень нашего партнерства в деле обеспечения безопасности Европы".

Украинский лидер считает, что Австрия продемонстрирует единство и солидарность ЕС с Украиной для совместного противодействия агрессии Кремля и отстаивания европейских ценностей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Совет  ЕС в Украине назвал неприемлемым нападение на ромов во Львове. По этому поводу в представительстве ЕС выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего. Кроме того, они отмечают, что такие случаи запугивания являются неприемлемыми. 


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