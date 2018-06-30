Власти Афганистана вновь объявили войну талибам

Об этом передает Deutsche Welle.

Сообщается, что отныне афганская армия может восстановить все военные операции против талибов на северо-востоке государства. Стоит отметить, что талибы не сдержали свое обещание и совершили несколько терактов с десятками погибших, включая самих талибов.

Напомним, что радикальное движение "Талибан" запросило у официальных властей Кабуле прекратить военное противостояние в связи с праздником Ураза-байрама. Президент Афганистана Ашраф Гани впервые в истории продолжающегося долгие годы конфликта объявил о безусловном прекращении огня с талибами, которое будет продолжаться до окончания месяца мусульманского поста. Перемирие не распространяется на другие группировки.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на западе Афганистана в провинции Багдис боевики радикальной группировки " Талибан" убили по меньшей мере 16 афганских сотрудников полиции и двух гражданских.