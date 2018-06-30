21:00 30.06.2018 | Политика | Новости
100197891:roman

Власти Афганистана вновь объявили войну талибам

Власти Афганистана заявили о завершении режима прекращения огня с обеих сторон и возобновлению действия по восстановдению административного контроля правительства над горнымми регионами, где базируются боевики. 

Власти Афганистана вновь объявили войну талибам

Об этом передает Deutsche Welle.

Сообщается, что отныне афганская армия может восстановить все военные операции против талибов на северо-востоке государства. Стоит отметить, что талибы не сдержали свое обещание и совершили несколько терактов с десятками погибших, включая самих талибов.

Напомним, что радикальное движение "Талибан" запросило у официальных властей Кабуле прекратить военное противостояние в связи с праздником Ураза-байрама. Президент Афганистана Ашраф Гани впервые  в истории продолжающегося долгие годы конфликта объявил о безусловном прекращении огня с талибами, которое будет продолжаться до окончания месяца мусульманского поста. Перемирие не распространяется на другие группировки.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на западе Афганистана в провинции Багдис боевики радикальной группировки " Талибан" убили по меньшей мере 16 афганских сотрудников полиции и двух гражданских. 

 


Поделиться
Читайте также:
 
Жара сожгла более 170 га пшеницы на Херсонщине США призывают блокировать проект строительства "Северного потока-2" В Запорожье туристка стала жертвой непогоды - ФОТО В Украине до конца 2018 года каждый гражданин получит доступ к 4G интернету
Фоторепортаж
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив