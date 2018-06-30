Власти Афганистана вновь объявили войну талибам

Власти Афганистана заявили о завершении режима прекращения огня с обеих сторон и возобновлению действия по восстановдению административного контроля правительства над горнымми регионами, где базируются боевики.
Об этом передает Deutsche Welle.
Сообщается, что отныне афганская армия может восстановить все военные операции против талибов на северо-востоке государства. Стоит отметить, что талибы не сдержали свое обещание и совершили несколько терактов с десятками погибших, включая самих талибов.
Напомним, что радикальное движение "Талибан" запросило у официальных властей Кабуле прекратить военное противостояние в связи с праздником Ураза-байрама. Президент Афганистана Ашраф Гани впервые в истории продолжающегося долгие годы конфликта объявил о безусловном прекращении огня с талибами, которое будет продолжаться до окончания месяца мусульманского поста. Перемирие не распространяется на другие группировки.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на западе Афганистана в провинции Багдис боевики радикальной группировки " Талибан" убили по меньшей мере 16 афганских сотрудников полиции и двух гражданских.