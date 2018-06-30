В Ирландии появится украинское посольство, - Климкин

Об этом министр сообщил на своей странице в Facebook.

Согласно его слова, что у Украины с Ирландией существует историческая связь, и важные события обеих стран происходили примерно в одно время. Также Климкин сообщил, что украинская община Ирландии много делает для защиты Украины, поддерживая наших военных и помогая ветеранам.

"Более всего меня эмоционально затронула история одного из представителей украинской общины Ирландии - Сергея. Он давно живет в Дублине, работает водителем автобуса. Когда началась война и часть Донбасса оккупировала Россия, он взял отпуск и поехал на фронт. Его друзей поразил поступок и они в офисе вывесили плакат с надписью: "Сергей в отпуске. Поехал защищать свою Родину", - добавил министр.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, чт посольство Украины в РФ в очередной раз обратилось в Московский городской суд с просьбой о разрешении на встречу с осужденным журналистом Романом Сущенко.