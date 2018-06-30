11:53 30.06.2018 | Политика | Новости
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В Белом доме стало на одного европейского посла меньше

 Посол США в Эстонии Джеймс Мелвилл-младший подал в отставку после нелепого высказывания в сторону взаиотношений Вашингтона и Брюсселя. Об этом передает Foreign Policy

В Белом доме стало на одного европейского посла меньше

Так, после критики американского президента Дональда Трампа в отношении высказываний Мелвилла, последний, как он сам написал в своем небольшой блоге, "охотно" оставляет свой пост представителя дипмиссии от эстонской стороны в Белом доме. 

Напомним, что Мелвилл вызвал шквал негодований Трампа после того, как он заявил, что "Евросоюз для президента был создан, чтобы использовать США, нападать на нашу копилку", или что "НАТО тоже плоха, как НАФТА". Сам Мелвилл считает, что эти высказывания были нарочно перекручены американскими СМИ. 

"Я служил шести президентам и 11 госсекретарям, я никогда не думал, что это меня настигнет", - написал на своей социальной странице Мелвилл. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", американский глава государства Дональд Трамп заверил, что он обязательно ответить на заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо о торговой торговле его страны. 


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