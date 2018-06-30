12:52 30.06.2018 | Политика | Новости
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Трамп платит сотрудникам Белого дома из собственного кармана

Президент США Дональд Трамп повысил заработную плату некоторым штатным сотрудникам Белого дома за "хорошую работу". Об этом свидительствуют данные, которые содержатся в ежегодном отчете Белого дома.

Трамп платит сотрудникам Белого дома из собственного кармана

Американский президент щедро оплачивает труд своих советников. Сейчас каждый из его помощников зарабатывает 179,7 тысяч долларов в год. В общей сложности такую зарплату получают в настоящее время 23 сотрудника аппарата Белого дома. Всего в команде Трампа работает около 300 штатных сотрудников, что на 100 человек меньше, чем содержал его предшественник Обама.

Заработная плата также увеличилась у главы Национального совета по торговле при президенте Питера Наварро, пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс и ее первого заместителя Раджа Шаха, официального представителя первой леди США Стефани Гришэм. Наварро и Сандерс теперь получают, как и Болтон, по 179,7 тыс. долларов в год (против прежних 165 тыс. долларов), Шах - 165 тыс. (против 155 тыс.), Гришэм - 155 тыс. (против 115 тыс.).

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп встретится с президентом России Владимиром Путиным в понедельник, 16 июля. 


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