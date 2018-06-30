США призывают блокировать проект строительства "Северного потока-2"

В официальном уведомлении четко прослеживается лейтмотив российских стремлений сделать Евросоюз зависимым от собственных энергоресурсов. Кроме того, в Госдепе предупредили Германию о последствиях реализации строительства второй нитки "Турецкого потока" для транзита газа в Европу.

Напомним, что исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс поведал, что если американское правительство наложит санкции на газопровод "Северный поток – 2", то это привет к очень серьезным проблемам в стране. Сейчас в городе Лубмин на севере Германии начались строительные работы по прокладке нитки газопровода "Северный поток-2" на суше.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно заместитель государственного секретаря США Джон Салливан рассказал, что американское правительство по-прежнему считают вторую нитку " Северного потока" политическим проектом, который не стоит завершать.