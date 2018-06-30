США намерены уменьшить количество войск в Германии

Сообщается, что данный вопрос рассматривается в высоких кабинетах Пентагона на уровне представителей "среднего звена" военных и государственных лиц. Этот процесс происходит на фоне нарастающей напряженности в отношениях между американским президентом Дональдом Трампом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

В свою очередь, представитель минобороны США Эрик Пэхон заявил, что вопрос о "перебросе" американских военных на другую базу покамест не поднимался. Возможным вариантом сокращения численности контингента может быть возвращение части солдат из Германии в США, а также полную или частичную переброску их в Польшу, руководство которой в большей степени настроено сотрудничать с Трампом.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Североатлантический альянс планирует разместить два новых командных центра в Германии и США.