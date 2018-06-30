Ось Берлин-Мадрид-Афины: сможет ли новая "промигрантская" коалиция справиться с мигрантским кризисом

Пресс-секретарь немецкого правительства Штефан Зайберт на своей социальной странице написал, что сегодня в ЕС существует необходимость поддержки ряда территорий Греции и Испании, в частности Эгейских островов, где сконцентрированы лагеря мигрантов.

Берлин будет продолжать разбираться с нерешенными случаями воссоединения семей мигрантов в Греции и Испании. Германия полностью поддерживает реформы Общеевропейской системы предоставления политического убежища.

Напомним, что на сегодняшний день принятие беженцев странами-членами при помощи квотного распределения, а также финансирование в объеме 3 млрд евро международных организаций не могут в полной мере обеспечить запланированный сценарий возвращение мигрантов на их родину.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно вблизи ливийского побережья потерпел крушение самодельный плот, на борту которого находилось 120 африканских беженцев.