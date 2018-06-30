10:39 30.06.2018 | Политика | Новости
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Македонию хотят сделать постоянным членом НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтеберг считает, что у Македонии есть большие шансы на то, чтобы до конца 2018 года стать полноправным членом НАТО. 

Македонию хотят сделать постоянным членом НАТО

Об этом передает "Голос Америки".

Сообщается, что Йенс Столтеберг на встрече с премьер-министром Македонии Зораном Заевым проговорил основные требования Альянса на пути реализации Македонией плана по членству в оборонном блоке. 

"Македония сможет участвовать во всех встречах НАТО, сидеть за одним столом со всеми членами организации", - отметил Столтенберг. 

Напомним, что благодаря изменению названия своей страны Македонии удалось перезапустить широкий европейский и евроатлантический интеграционный процесс на Западных Балканах, что может также послужить положительным примером для других государств, желающих присоединиться к ЕС.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно министр иностранных дел Македонии прокомментировал соглашение, заключенное с Грецией, которое позволит его стране постучаться в дверь Евросоюза.


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