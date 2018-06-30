Македонию хотят сделать постоянным членом НАТО

Об этом передает "Голос Америки".

Сообщается, что Йенс Столтеберг на встрече с премьер-министром Македонии Зораном Заевым проговорил основные требования Альянса на пути реализации Македонией плана по членству в оборонном блоке.

"Македония сможет участвовать во всех встречах НАТО, сидеть за одним столом со всеми членами организации", - отметил Столтенберг.

Напомним, что благодаря изменению названия своей страны Македонии удалось перезапустить широкий европейский и евроатлантический интеграционный процесс на Западных Балканах, что может также послужить положительным примером для других государств, желающих присоединиться к ЕС.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно министр иностранных дел Македонии прокомментировал соглашение, заключенное с Грецией, которое позволит его стране постучаться в дверь Евросоюза.