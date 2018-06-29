Впервые за всю историю женщина стала мэром Амстердама

Это первый случай за десятки тысячелетий, когда мэром Нидерландов Амстердама стала женщина – 52-летняя Фемке Халсема. Об этом бывший лидер партии GroenLinks Халсема написала на своем официальном сайте.
Городской совет назначил Халсему мэром Амстердама, после этого ее должность должны одобрить правительство и король Нидерландов Виллем-Александр.
Известно, что Халсему назначили после того, как 45 влиятельных жительниц Амстердама опубликовали открытое письмо, в котором выражали протест против гендерной дискриминации.
Для столицы, которая считает себя эмансипированной, мультикультурной, гендерно-нейтральной и прогрессивной, не назначить мэром женщину было бы странно и нелогично, говорилось в письме.
Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", высшая судебная палата Молдове оставила в силе решение Апелляционной палаты о непризнании результатов местных выборов в Кишиневе. Апелляционная палата затем оставила в силе решение первой инстанции. На выборах выиграл Андрей Нэстасе.