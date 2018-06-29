08:31 29.06.2018 | Политика | Новости
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Впервые за всю историю женщина стала мэром Амстердама

Это первый случай за десятки тысячелетий, когда мэром Нидерландов Амстердама стала женщина – 52-летняя Фемке Халсема. Об этом бывший лидер партии GroenLinks Халсема написала на своем официальном сайте.

Впервые за всю историю женщина стала мэром Амстердама

Городской совет назначил Халсему мэром Амстердама, после этого ее должность должны одобрить правительство и король Нидерландов Виллем-Александр.

Известно, что Халсему назначили после того, как 45 влиятельных жительниц Амстердама опубликовали открытое письмо, в котором выражали протест против гендерной дискриминации.

Для столицы, которая считает себя эмансипированной, мультикультурной, гендерно-нейтральной и прогрессивной, не назначить мэром женщину было бы странно и нелогично, говорилось в письме.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", высшая судебная палата Молдове оставила в силе решение Апелляционной палаты о непризнании результатов местных выборов в Кишиневе. Апелляционная палата затем оставила в силе решение первой инстанции. На выборах выиграл Андрей Нэстасе.


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