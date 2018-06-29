10:18 29.06.2018 | Политика | Новости
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В Вашингтоне арестовали сотни активистов, выступающих против Трампа

В столице США Вашингтоне правоохранители арестовали возле здания Конгресса 575 человек, протестующих против политики президента страны Дональда Трампа в отношении мигрантов.

В Вашингтоне арестовали сотни активистов, выступающих против Трампа

Как сообщает NBC, акцию протеста организовали члены организаций Марш женщин и Центр народной демократии.

Известно, что митингующие выступили против политики нулевой толерантности в отношении нелегальных мигрантов, которой придерживается Трамп.

Так, местная полиция массово задержала активистов, обвинив их в незаконной демонстрации. Позже стало известно, что среди задержанных оказалась член палаты представителей Конгресса США Прамила Джаяпал.

"Как член Конгресса я не позволю этому президенту и этой администрации от моего имени делать то, что они делают с детьми, родителям, просителям убежища", – заявила Джаяпал.

По словам Джаяпал, следующие акции протеста запланированы на 30 июня по всей стране.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Верховный суд Соединенных Штатов Америки принял решение, которым окончательно признается действительность указа администрации президента Дональда Трампа о запрете на въезд беженцев преимущественно из мусульманских стран в Штаты.


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