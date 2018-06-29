В РФ постоянно откладывают списки граждан для обмена, - Денисова

Соответствующие заявление она сделала во время пресс-конференции в Москве, 29 июня.

По словам омбудсмена, большинство украинцев отбывают наказание в российских тюрьмах по политическим мотивам.

"Списки граждан для обмена с РФ были переданы в минскую группу, но сейчас мы уже два года ждем, чтобы Россия рассмотрела и предоставила предложения, но годами ничего не происходит", - отметила Денисова.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Российская Федерация умело скрывает истинное состояние здоровья удерживаемых украинцев.

Как заявила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова, ни к одному из удерживаемых в РФ украинских политзаключенных нет доступа независимых гуманитарных организаций и Международного Комитета Красного Креста.