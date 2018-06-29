18:52 29.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В РФ постоянно откладывают списки граждан для обмена, - Денисова

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова поведала, что украинское правительство имеет огромную надежду, что власти России вскоре рассмотрят предложения относительно списков граждан, которые удерживаются в тюрьмах РФ.

В РФ постоянно откладывают списки граждан для обмена, - Денисова

Соответствующие заявление она сделала во время пресс-конференции в Москве, 29 июня.

По словам омбудсмена, большинство украинцев отбывают наказание в российских тюрьмах по политическим мотивам. 

"Списки граждан для обмена с РФ были переданы в минскую группу, но сейчас мы уже два года ждем, чтобы Россия рассмотрела и предоставила предложения, но годами ничего не происходит", - отметила Денисова.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Российская Федерация умело скрывает истинное состояние здоровья удерживаемых украинцев.

Как заявила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова, ни к одному из удерживаемых в РФ украинских политзаключенных нет доступа независимых гуманитарных организаций и Международного Комитета Красного Креста.


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