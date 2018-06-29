В Белом доме подтвердили встречу Трампа и Путина 16 июля

Как сказано в сообщении Белого дома, встреча состоится в Хельсинки. Президент Дональд Трамп и президент Владимир Путин обсудят отношения между Соединенными Штатами и Россией и ряд вопросов национальной безопасности, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Кремле сообщили, что Трамп и Путин встретятся в понедельник, 16 июля, в Хельсинки. Окончательная договоренность о проведении встречи глав России и США была достигнута в среду, 27 июня, во время визита в Москву советника по национальной безопасности Дональда Трампа Джона Болтона.