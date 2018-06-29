07:30 29.06.2018 | Политика | Новости
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В Белом доме подтвердили встречу Трампа и Путина 16 июля

В Белом доме подтвердили, что встреч президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и президента России Владимира Путина состоится 16 июля.

В Белом доме подтвердили встречу Трампа и Путина 16 июля

Как сказано в сообщении Белого дома, встреча состоится в Хельсинки. Президент Дональд Трамп и президент Владимир Путин обсудят отношения между Соединенными Штатами и Россией и ряд вопросов национальной безопасности, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Кремле сообщили, что Трамп и Путин встретятся в понедельник, 16 июля, в Хельсинки. Окончательная договоренность о проведении встречи глав России и США была достигнута в среду, 27 июня, во время визита в Москву советника по национальной безопасности Дональда Трампа Джона Болтона.


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