Украина готова обменять 23 российских заключенных на 23 украинцев, - Денисова

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что ее государство готово обменять 23 российских заключенных на 23 украинцев.
Об этом украинский омбудсмен сообщила на брифинге парламента, 29 июня.
Согласно ее словам, Украина готова передать РФ 23 россиянина, осужденных в Украине за подготовку терактов, шпионаж, боевые действия в обмен на 23 украинца из российских тюрем.
"Мы хотим забрать их путем политических договоренностей", – добавила омбудсмен.
К слову, в настоящее время Денисова ждет ответа от России на предложение разблокировать процесс освобождения заложников и политзаключенных.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова намерена сообщить послам стран нормандского формата, Европейского Союза и США относительно нарушения международных конвенций ее мандата как омбудсмена.