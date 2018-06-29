Украина готова обменять 23 российских заключенных на 23 украинцев, - Денисова

Об этом украинский омбудсмен сообщила на брифинге парламента, 29 июня.

Согласно ее словам, Украина готова передать РФ 23 россиянина, осужденных в Украине за подготовку терактов, шпионаж, боевые действия в обмен на 23 украинца из российских тюрем.

"Мы хотим забрать их путем политических договоренностей", – добавила омбудсмен.

К слову, в настоящее время Денисова ждет ответа от России на предложение разблокировать процесс освобождения заложников и политзаключенных.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова намерена сообщить послам стран нормандского формата, Европейского Союза и США относительно нарушения международных конвенций ее мандата как омбудсмена.