17:13 29.06.2018 | Политика | Новости
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Руководящие органы Совета Европы и ПАСЕ поддаются финансовому шантажу России, - Арьев

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев глубоко убежден, что представительство Совета Европы и ПАСЕ поддаются на финансовый шантаж России и готовы продать индульгенцию преступному режиму президента.

Руководящие органы Совета Европы и ПАСЕ поддаются финансовому шантажу России, - Арьев

Об этом он написал на своей странице в Facebook в связи с решением Бюро ПАСЕ, которое может стать шагом к возвращению российской делегации.

Так, в своем посте Арьев написал, что бюро ПАСЕ вопреки обычной процедуре подготовки решений ускорило рассмотрение шантажистских требований РФ в регламентном комитете Ассамблеи. Он также отметил, что все решится в октябре на сессии ПАСЕ, признав, что лобби будет сумасшедшим. 

"Реально, шансы 50/50 – останется ли ПАСЕ почтенным органом, или будет поддаваться шантажисту за возобновление финансирования и утратит уважение. В случае возвращения РФ в ПАСЕ в 2019 через циничную процедуру, не вижу потребности дальше работать в самодискредитированной организации", - отметил председатель парламентской делегации в ПАСЕ.

В то же время он заявил, что Украина продолжит борьбу против возвращения России в ПАСЕ. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Парламентская ассамблея Совета Европы в четверг, 28 июня, по результатам дебатов относительно украинских политзаключенных, приняла соответствующую резолюцию.


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