"Рано радуетесь": Туск заговорил о новой угрозе в борьбе с нелегальными мигрантами

По его словам, необходимо говорить об успехам декларативных постулатов только после получения первого опыта реализации задуманной "дорожной карты" по борьбе с нелегальными мигрантами в Европе. Туск похвалил европейских лидеров за договоренность о создании центров принятия мигрантов на и вне территории ЕС, выделение необходимого финансирования для противодействия нелегальной миграции в следующем бюджете ЕС на 2021-2027 годы.

"Это только самое начало по сравнению с тем, что нам еще предстоит сделать, когда мы начнем выполнять эти решения", - резюмирует глава Совета ЕС.

На сегодняшний день принятие беженцев странами-членами при помощи квотного распределения, а также финансирование в объеме 3 млрд евро международных организаций не могут в полной мере обеспечить запланированный сценарий возвращение мигрантов на их родину.

Как сообщалось в "УРА-Информ", глава Евросовета Дональд Туск предостерег, что трансатлантические отношения находятся под огромным давлением из-за политики Дональда Трампа. В частности, он призвал надеяться на лучшее, но готовиться к наихудшим сценариям.