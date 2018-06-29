Президент США посоветовал Макрону вывести Францию из Евросоюза

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на европейских чиновников.

Отметим, что Трамп в конце апреля текущего года в ходе частной встречи с Макроном в Белом доме обсуждал вопросы торговли. Так, в какой-то момент американский лидер спросил французского коллегу:

"Почему бы вам не покинуть ЕС?" Взамен Трамп предложил Макрону двустороннюю торговую сделку на более выгодных условиях, чем с ЕС в целом. В свою очередь Белый дом отказался комментировать данную информацию, не отрицая ее.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховный суд Соединенных Штатов Америки признал действительность указа администрации президента Дональда Трампа о запрете на въезд беженцев преимущественно из мусульманских стран в Штаты.