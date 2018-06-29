Президент США посоветовал Макрону вывести Францию из Евросоюза

Глава американского государства Дональд Трамп предложил французскому коллеге Эмманюэлю Макрону выгодную торговую сделку взамен выхода Франции из состава Евросоюза.
Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на европейских чиновников.
Отметим, что Трамп в конце апреля текущего года в ходе частной встречи с Макроном в Белом доме обсуждал вопросы торговли. Так, в какой-то момент американский лидер спросил французского коллегу:
"Почему бы вам не покинуть ЕС?" Взамен Трамп предложил Макрону двустороннюю торговую сделку на более выгодных условиях, чем с ЕС в целом. В свою очередь Белый дом отказался комментировать данную информацию, не отрицая ее.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховный суд Соединенных Штатов Америки признал действительность указа администрации президента Дональда Трампа о запрете на въезд беженцев преимущественно из мусульманских стран в Штаты.