Премьер Польши доволен прогрессом ЕС в отношении беженцев

По словам чиновника, после длительных переговоров все 28 стран единодушно поддержали позицию Польши и Вышеградской группы.

После более 10-ти часов переговоров и попытки Италии заблокировать решение лидеры ЕС достигли договоренности по миграции на саммите в Брюсселе.

Так, лидеры ЕС договорились создать центры для мигрантов в тех странах, которые на это добровольно согласятся.

В этих центрах Евросоюз будет определять, кто из мигрантов действительно нуждается в политическом убежище, а кто является экономическим беженцем, а потому должен быть возвращен в страну происхождения.

Пока не известно, какие страны согласились разместить такие центры. Из этих стран беженцев будут распределять в другие государства ЕС, которые добровольно согласятся их принять.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", правительство Венгрии разблокировало участие Украины в июльском саммите НАТО в Брюсселе. По словам Сийярто, накануне была встреча с госсекретарем США Майком Помпео в Вашингтоне, и они обговорили в июле в Брюсселе состоялся саммит НАТО с участием Украины.