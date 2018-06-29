Порошенко заявил, что двери НАТО открыты для Украины

Глава украинского государства Петр Порошенко считает, что Украине необходимо настойчиво работать над проведением реформ для успешного результата. Ведь известно, что двери Североатлантического Альянса на сегодняшний день открыты для нашей страны.
Об этом сказал президент во время торжеств по случаю выпуска магистров Институтом международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
"Закон о национальной безопасности, который подпишу в ближайшее время, создает для этого важный базис. Его имплементация - важный этап реформирования сектора безопасности и обороны", - подчеркнул глава государства.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", решение о вступлении Украины в НАТО должны принимать исключительно гражданами Украины. То есть это решение всего общества. И это решение должно быть закрепленным Конституцией Украины.