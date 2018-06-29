Порошенко заявил, что двери НАТО открыты для Украины

Об этом сказал президент во время торжеств по случаю выпуска магистров Институтом международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

"Закон о национальной безопасности, который подпишу в ближайшее время, создает для этого важный базис. Его имплементация - важный этап реформирования сектора безопасности и обороны", - подчеркнул глава государства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", решение о вступлении Украины в НАТО должны принимать исключительно гражданами Украины. То есть это решение всего общества. И это решение должно быть закрепленным Конституцией Украины.