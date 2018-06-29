10:33 29.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко поблагодарил лидеров ЕС за продление санкций против РФ

Глава Украины Петр Порошенко отреагировал на решение лидеров Евросоюза продлить санкции против Российской Федерации. Об этом президент написал на своей странице в Facebook.

Порошенко поблагодарил лидеров ЕС за продление санкций против РФ

По словам Порошенко, главной новостью дня для него стало принятие лидерами Евросоюза решения о продлении экономических санкций против страны-агрессора. Глава государства поблагодарил членов Брюсельского саммита за такое решение.

Кроме того, украинский президент поблагодарил канцлера Германии Ангеле Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона "за оказанную объективную оценку ситуации на оккупированном Донбассе и признание четкой ответственности Кремля за грубое невыполнение минских договоренностей".

Лидер страны также выразил убеждение, что цена за агрессию РФ будет расти и в дальнейшем, если Россия будет продолжать подрывать мирный процесс и игнорировать свои обязательства.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ",лидеры Европейского союза вновь продлил экономические санкции в отношении России за ее агрессию в Украине. Сообщается, что президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали лидеров продлить санкции после предоставления информации о состоянии выполнения Минских соглашений.


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