12:54 29.06.2018 | Политика | Новости
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Лидеры ЕС требуют от РФ признать ответственность за сбивание MH17

Главы Европейских стран обратились к России с просьбой признать свою ответственность за крушение самолета рейса MH17 "Малайзийских авиалиний" над Донбассом в 2014 году.

Лидеры ЕС требуют от РФ признать ответственность за сбивание MH17

Об этом шла речь в ходе переговоров в Брюсселе.

Европейский совет подтверждает полную поддержку резолюции Совета безопасности ООН 2166 о сбитого самолета рейса МН17. Она призывает Российскую Федерацию признать ответственность и полностью сотрудничать в деле установления истины и привлечения виновных к ответственности.

Также, в мае этого года международная совместная следственная группа, в которую входят представители пяти стран, опубликовала промежуточный доклад о катастрофе, из которой следует, что "Боинг" 17 июля 2014 был сбит с установки "Бук", принадлежавшей 53-й зенитно -ракетний бригаде российской армии.

Конкретных виновных лиц в докладе не указано. После публикации отчета Нидерланды и Австралия, участвующие в работе следственной группы, призвали Россию признать свою ответственность за катастрофу самолета, жертвами которой стали 298 человек, в основном - граждане Нидерландов.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", накануне нидерландские законодатели одобрили соглашение, подписанное между и их страной и Украиной. Как известно, данное соглашение призвано облегчить возможное преследование лиц, ответственных за крушение малайзийского "Боинга", включая использование видеосвязи.


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