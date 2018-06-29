21:35 29.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Ирландия будет продолжать оказывать санкционное давление на Россию

Руководство Ирландии и далее намерено поддерживать санкции против России. 

Ирландия будет продолжать оказывать санкционное давление на Россию

В Ольстере также заявили о готовности отстаивать интересы Украины в Европейском союзе. В ходе разговора между Украиной и Ирландией в политической, экономической, консульской и других сферах стороны договорились продолжать оказывать воздействие против агрессивных действий России на международной арене. Ирландия осуждает противоправные акты Москвы и призывает прекратить нарушать нормы международного права.

"Ирландская сторона заявила о неуклонной поддержке санкций против России и готовности отстаивать интересы Украины в ЕС", - говорится в на официальном сайте украинского МИДа. 

Напомним, что сегодня, 29 июня, состоялась рабочая встреча министра иностранных дел Украины Павла Климкина с главой Нижней палаты Парламента Ирландии Шоном О'Фарилом и вице-премьер-министром - министром иностранных дел и торговли Ирландии Саймоном Коуэном.

Как сообщалось в "УРА-Информ", министр иностранных дел Украины Павел Климкин, в ходе официального визита в Ирландии, договорился об открытии в Украине посольства в стране. 


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