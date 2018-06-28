В США еще один штат признал Голодомор в Украине геноцидом

Губернатор штата Огайо Джон Касич и вице-губернатор Мари Тейлор выдали соответствующую прокламацию. Об этом в четверг утром, 28 июня, на своей страничке в Facebook посольство Украины в США, таким образом, в США Голодомор признан геноцидом уже в 12 штатах.

В посольстве также напомнили, что в начале июня в Палату представителей Конгресса США внесли проект резолюции, в которой Голодомор 1932-1933 гг. признается геноцидом украинского народа.

Как сообщал УРА-Информ, 25 июня признал Голодомор в Украине Геноцидом штат Миссури.

На сегодняшний день Голодомор в Украине признан геноцидом уже в Вашингтоне, Висконсине, Иллинойсе, Массачусетсе, Мичигане, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Орегоне, Пенсильвании, Канзасе, Миссури и Огайо.