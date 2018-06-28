11:32 28.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина выразила поддержку территориальной целостности Йемена

Министерство иностранных дел Украины выразило поддержку президенту Йемена Абд-Раббу Мансуру Хади и его правительству в восстановлении конституционного строя в стране.

Украина выразила поддержку территориальной целостности Йемена

Как сообщает пресс-служба украинского ведомства, Украина поддерживает единство, суверенитет, независимость и территориальную целостность Йеменской Республики, а также усилия легитимного и международно признанного президента Абд-Раббу Мансура Хади и его правительства по восстановлению конституционного строя в стране.

Украина выступает за политико-дипломатическое урегулирование на условиях соблюдения договоренностей, достигнутых по итогам Конференции национального диалога, Мирной инициативы Совета сотрудничества арабских государств Залива и положений соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.

В Украине внимательно следят за развитием ситуации вокруг освобождения йеменскими вооруженными силами и силами коалиции важного в плане обеспечения гуманитарной помощи и продукции первой необходимости для йеменского народа города Ходейды и его порта, - отметили в ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, войска коалиции во главе с Саудовской Аравией и правительственные силы Йемена начали наступление на крупнейший порт страны Ходейду, который находится под контролем повстанцев-хуситов.


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