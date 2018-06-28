Украина выразила поддержку территориальной целостности Йемена

Как сообщает пресс-служба украинского ведомства, Украина поддерживает единство, суверенитет, независимость и территориальную целостность Йеменской Республики, а также усилия легитимного и международно признанного президента Абд-Раббу Мансура Хади и его правительства по восстановлению конституционного строя в стране.

Украина выступает за политико-дипломатическое урегулирование на условиях соблюдения договоренностей, достигнутых по итогам Конференции национального диалога, Мирной инициативы Совета сотрудничества арабских государств Залива и положений соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.

В Украине внимательно следят за развитием ситуации вокруг освобождения йеменскими вооруженными силами и силами коалиции важного в плане обеспечения гуманитарной помощи и продукции первой необходимости для йеменского народа города Ходейды и его порта, - отметили в ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, войска коалиции во главе с Саудовской Аравией и правительственные силы Йемена начали наступление на крупнейший порт страны Ходейду, который находится под контролем повстанцев-хуситов.