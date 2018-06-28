Украина и Беларусь демаркуют границу в Чернобыльской зоне

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел, такое решение приняла совместная украинского-белорусская комиссия.

Стоит отметить, что процедуру демаркации проведут в 2019 году.

Украинская сторона приветствует решение совместной комиссии начать демаркацию белорусско-украинской границы в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в 2019 году.

Также комиссия утвердили план демаркации границы между Украиной и Республикой Беларусь, которая состоится в 2018-2026 годах.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на Закарпатье и Волыни пограничными службами были зафиксированны контрабандисты, которые оставили 22 ящика сигарет и резиновую лодку, скрываясь от правоохранителей.